В Туле вручили государственные и региональные награды выдающимся жителям области

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

17 июля в Колонном зале Дома дворянского собрания губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды 20 выдающимся жителям Тульской области. Это представители самых разных профессий: медики, соцработники, деятели искусства, работники предприятий ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства, учреждений образования, благотворители.

Почётное звание «Народный артист Российской Федерации» присвоено артистке Тульского государственного академического театра драмы имени М. Горького Наталье Петровне Савченко. Глава региона подчеркнул, что Наталья Петровна внесла большой вклад в развитие театрального искусства. Спектакли с её участием – это всегда крупные культурные события, сопровождаемые аншлагами.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили директора гуманитарно-математического лицея имени Героя России Дмитрия Горшкова Веру Витальевну Сошневу. 40 лет своей жизни Вера Витальевна посвятила любимому делу – воспитанию подрастающего поколения.

Благодарность Президента объявлена учителю начальных классов Центра образования №19 города Тулы Марине Сергеевне Ступниковой. Четверть века Марина Сергеевна обучает юных туляков, проявляя творчество, мастерство и умение найти подход к каждому ребёнку.

Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено генеральному директору компании «Нива» в Воловском районе Раисе Васильевне Горбачёвой. Под руководством Раисы Васильевны на предприятии активно внедряются новые современные технологии выращивания зерновых культур. Расширяется производство сельскохозяйственной продукции.

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главному эндокринологу Тульской области Светлане Александровне Прилепе.

Медалью «Меценат Тульской области» награждён президент Тихоокеанской инвестиционной группы Сергей Михайлович Дарькин. Сергей Михайлович внёс большой личный вклад в развитие спорта в регионе. Принял активное участие в улучшении материальной базы и инфраструктуры юношеской футбольной академии «Арсенал».

Медалью «За самоотверженность и единство» награждены водитель скорой помощи Центра медицины катастроф Роман Владимирович Бавыкин и социальный работник Центра соцобслуживания №2 города Алексина Марина Анатольевна Балашова.

Медалью «Трудовая доблесть» III степени награждены почтальон Богородицкого почтамта Ольга Викторовна Масленникова и дорожный рабочий «Тулаавтодора» Галина Георгиевна Федоткина.

«Важно, что всех вас объединяет, целеустремленность и искреннее желание своими достижениями делать лучше жизнь на родной земле. Я благодарю всех вас за большой труд и высокую ответственность. За то, что своими руками, талантом и мастерством вы прославляете Тульскую область, служите образцом трудолюбия и патриотизма для нашей молодёжи, передаёте свой бесценный опыт и знания, прививаете любовь к Родине», — сказал Алексей Дюмин.