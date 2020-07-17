Жительницу Узловой ранили в живот через окно квартиры

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Недавно в полицию обратилась жительница Узловой. Женщина заявила, что была ранена в живот пулькой от пневматического оружия. По ее словам, травму причинил мужчина из дома напротив. Стрелок якобы периодически «охотится» из окна своего жилища на людей и птиц, а в этот раз ранил ее через открытое окно.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сейчас в обстоятельствах этой истории разбирается полиция. Пообщаться со стрелком стражам порядка пока не удалось — его мать утверждает, что он уехал на работу в столицу и связи с ним у нее сейчас нет.

Стоит отметить, что пульку из живота пострадавшей пока не извлекли.