В каких городах и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 июля
Публикуем актуальную информацию.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Статистика за всё время такова:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:31, 32 1162 -1
сегодня, в 10:50, 7 2574 -1
сегодня, в 10:35, 4 1654 0
вчера, в 10:53, 1 5052 0
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