В каких городах и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 июля

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Статистика за всё время такова:

Детализация по населенным пунктам: