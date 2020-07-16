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В Тульской области 14 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 14 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

16 июля государственная экзаменационная комиссия Тульской области утвердила результаты ЕГЭ по литературе, информатике и ИКТ, географии.

ЕГЭ по литературе в Тульской области сдавали 336 человек, из них 10 выпускников выполнили экзаменационную работу на 100 баллов. Это выпускники школ из Тулы, Алексина, Ефремова, Узловского, Киреевского и Одоевского районов. Доля участников ЕГЭ по литературе, показавших высокие результаты (от 80 до 100 баллов), составила 30,7%. Предварительный анализ результатов показал, что участники ЕГЭ в этом году лучше справились с заданиями с развернутым ответом, где требовалось связно и логично изложить свои мысли.

Информатику сдавали 412 человек, из них четверо набрали стобалльный результат. Доля высокобалльных работ составила 17,5%. Традиционно успешно участники ЕГЭ по информатике справились с заданиями, посвященными моделированию, работе с базами данных и электронными таблицами.

В ЕГЭ по географии принимали участие 49 человек, из них четверо показали высокие результаты. Лучше всего ребята справились с заданиями по статистическим источникам и определению тенденций развития природных и социально-экономических процессов и явлений.

– Все экзамены проходят в штатном режиме. Положительная динамика результатов показывает, что переход на дистанционное обучение не повлиял на уровень подготовки выпускников, — отметила министр образования Тульской области Алевтина Александровна Шевелева.

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники могут подать в течение двух рабочих дней после получения результатов — 20 июля и 21 июля 2020 года. Рассмотрение апелляций в этом году проходит в дистанционном режиме.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Результаты по всем предметам станут известны не позднее 3 августа.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:23 +4
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