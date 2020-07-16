Тульский экзотариум приглашает на День змей

Фото Татьяны Шаньшиной.

Работа будет организована в малых группах, все самое интересное будет доступно на расстоянии вытянутой руки. Посетителей ждут: увлекательная дискуссия о змеях и их биологии, практические навыки: «Как стать герпетологом?», и, конечно же, живое общение с этими удивительными рептилиями.

Запишитесь всей семьёй или компанией, яркие эмоции и новые знания получат и дети, и взрослые!



Телефон для записи 77-01-18, доб. 2.



Возрастное ограничение 6+.