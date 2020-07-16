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Тульский экзотариум приглашает на День змей
Фото Татьяны Шаньшиной.

Тульский экзотариум приглашает на День змей

Уникальные интерактивные занятия пройдут 18 июля.

Работа будет организована в малых группах, все самое интересное будет доступно на расстоянии вытянутой руки. Посетителей ждут: увлекательная дискуссия о змеях и их биологии, практические навыки: «Как стать герпетологом?», и, конечно же, живое общение с этими удивительными рептилиями.

Запишитесь всей семьёй или компанией, яркие эмоции и новые знания получат и дети, и взрослые!

Телефон для записи 77-01-18, доб. 2.

Возрастное ограничение 6+.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:00 +5
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