Фото Татьяны Шаньшиной.
Тульский экзотариум приглашает на День змей
Уникальные интерактивные занятия пройдут 18 июля.
Работа будет организована в малых группах, все самое интересное будет доступно на расстоянии вытянутой руки. Посетителей ждут: увлекательная дискуссия о змеях и их биологии, практические навыки: «Как стать герпетологом?», и, конечно же, живое общение с этими удивительными рептилиями.
Запишитесь всей семьёй или компанией, яркие эмоции и новые знания получат и дети, и взрослые!
Телефон для записи 77-01-18, доб. 2.
Возрастное ограничение 6+.
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