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Полиция нашла водителя-убийцу, который сбил пешехода на проспекте Ленина
Фото очевидца и пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полиция нашла водителя-убийцу, который сбил пешехода на проспекте Ленина

Подозреваемый прятал машину в гараже и подготовил ее к ремонту.

Тульские полицейские всё же смогли найти водителя, который 9 июля на пр. Ленина в Туле насмерть сбил пешехода. В ходе работы на месте происшествия сотрудники уголовного розыска обнаружили обломки бампера и другие элементы кузова автомобиля. Также пришлось проделать работу по изучению записей камер видеонаблюдения по предполагаемому пути следования разыскиваемого автомобиля. Оперативные мероприятия продолжались неделю.
 
 
«На основании полученных сведений полицейские имели основания полагать, что к ДТП может быть причастен 28-летний водитель автомобиля «Додж». Сотрудники полиции выяснили личность мужчины, вероятное нахождение автомобиля и его самого. При дальнейшей проверке первоначальная версия подтвердилась», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
 
 
На данный момент предполагается, что в момент наезда пешеход пересекал проспект Ленина в неположенном месте. Увидев, что пешеход получил тяжкие травмы, водитель скрылся с места происшествия, спрятал машину в гараже и подготовил ее для ремонта. Сейчас подозреваемый доставлен в полицию для разбирательства.
 
 
 
Напомним, после столкновения тело пострадавшего было отброшено на полосу встречного движения, где на него совершил наезд другой автомобиль.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:47 +16
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