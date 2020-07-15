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Житель Киреевска организовал в городе подпольный игровой клуб

Житель Киреевска организовал в городе подпольный игровой клуб

За это ему теперь светит уголовная ответственность.

Тульское управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Киреевска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр. Дело возбуждено по материалам группы экономической безопасности и противодействия коррупции киреевской полиции.

По версии следствия, в 2020 году в помещении на улице Чехова в Киреевске подозреваемый организовал игровой клуб, в котором проводились азартные игры с использованием интернета и компьютерной техники. Поскольку клуб находился вне официально разрешенной игровой зоны, его деятельность была незаконной. 

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:35 0
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игровой клубазартные игры
Место
Тульская областьКиреевский район

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