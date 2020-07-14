В Тульской области талантливым ученикам будут выплачивать премии

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Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму «Развитие образования Тульской области» Действие программы рассчитано до 2025 года. Одна из главных целей программы – омоложение кадров. Через пять лет доля педагогов в возрасте до 35 лет в школах региона должна составлять 25%.

Также планируется создать более 4200 дополнительных мест для дошкольников в образовательных организациях различного типа, порядка 2100 мест в общеобразовательных школах и не менее 50 мест в школах, расположенных в сельской местности или в поселках городского типа.

В регионе будет создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также центр опережающей профессиональной подготовки. Не менее 25% выпускников, получающих среднее профессиональное образование, будут проходить аттестацию в режиме демонстрационного экзамена.

Планируется полностью упразднить вторую смену в школах. Продуманы механизмы поощрения учащихся и педагогов – 50 самым талантливым обучающимся будут ежегодно платить премию. Также премии предусмотрены для 20 лучших учителей Тульской области. Все педагоги детских садов будут получать зарплату, полностью соответствующую размеру средней зарплаты в сфере общего образования, а учителя школ получат единовременные компенсационные выплаты.