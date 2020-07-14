новости
новости
Регистрация
В Тульской области талантливым ученикам будут выплачивать премии
Фото: ТАСС

В Тульской области талантливым ученикам будут выплачивать премии

В регионе утверждена программа развития образования до 2025 года.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму «Развитие образования Тульской области» Действие программы рассчитано до 2025 года. Одна из главных целей программы – омоложение кадров. Через пять лет доля педагогов в возрасте до 35 лет в школах региона должна составлять 25%.

Также планируется создать более 4200 дополнительных мест для дошкольников в образовательных организациях различного типа, порядка 2100 мест в общеобразовательных школах и не менее 50 мест в школах, расположенных в сельской местности или в поселках городского типа.

В регионе будет создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также центр опережающей профессиональной подготовки. Не менее 25% выпускников, получающих среднее профессиональное образование, будут проходить аттестацию в режиме демонстрационного экзамена.

Планируется полностью упразднить вторую смену в школах. Продуманы механизмы поощрения учащихся и педагогов – 50 самым талантливым обучающимся будут ежегодно платить премию. Также премии предусмотрены для 20 лучших учителей Тульской области. Все педагоги детских садов будут получать зарплату, полностью соответствующую размеру средней зарплаты в сфере общего образования, а учителя школ получат единовременные компенсационные выплаты.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:46 0
Другие статьи по темам
Событие
развитие образованиягоспрограммаобразованиеправительство Тульской области
Люди
Валерий Шерин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ищут родственников погибшего красноармейца
В Туле ищут родственников погибшего красноармейца
Спустя три месяца в Новомосковске вновь начаты операции в офтальмологии и ортопедии
Спустя три месяца в Новомосковске вновь начаты операции в офтальмологии и ортопедии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.