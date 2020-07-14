Спустя три месяца в Новомосковске вновь начаты операции в офтальмологии и ортопедии

Возобновления операций в городской клинической больнице Новомосковска по профилю офтальмология и ортопедия ждали многие – больница обслуживает шесть районов Тульской области. За три месяца образовалась большая очередь на плановую операцию.

Офтальмологическое отделение Новомосковской городской клинической больницы рассчитано на одновременный прием 25 пациентов. Здесь ежегодно получают медицинскую помощь по профилю офтальмологии свыше 1300 жителей Новомосковского, Кимовского, Венёвского, Узловского, Богородицкого районов и г. Донского.

За год выполняется около 800 хирургических вмешательств. В отделении проводятся операции при косоглазии, глаукоме, катаракте, в том числе — удаление катаракты с имплантацией искусственного хрусталика. Все операции проводятся бесплатно.

Юрий Комов – Неделю назад возобновились операции как специализированные, так и высокотехнологические в офтальмологическом отделении, – говорит заместитель главного врача Юрий Комов. – Сейчас в отделении возобновлено выполнение высокотехнологичных операций по поводу катаракты, глаукомы и ряде заболеваний сетчатки. В ортопедии также начаты уже операции по замене коленных и тазобедренных суставов. Да очередь на операции есть. Чтобы как можно скорее оказать медпомощь мы будем работать более интенсивно. Но интенсивность не должна идти в разрез с качеством.

Ускорить оказание медпомощи поможет новое оборудование, которое не так давно поступило в больницу. Отделение оснащено современным оборудованием: операционным микроскопом, ультразвуковым сканером, электроофтальмоскопом, который позволяет выполнять операции без последующего наложения швов, а также рефрактометром. В июне в отделение поступил новый операционный микроскоп, позволяющий повысить качество проводимых хирургических вмешательств и сократить время операции до 15-20 мин.

– Надеюсь, что за счет своей квалификации и нового оборудования нам удастся максимально обеспечить жителей высокотехнологичной помощью. По плану мы должны в год выполнять по ортопедии не менее 300 операций, по офтальмологии – 600. В день мы будем выполнять 6-8 операций в зависимости от количества пациентов и сложности необходимой помощи, – рассказал Юрий Комов.

В ортопедическом отделении больницы ежегодно выполняют сотни операций по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. Используются эндопротезы различных ведущих фирм мира, таких как «Zimmer», «DePuy», «CERAVER», «Plus Orthopedics». Для обеспечения артроскопических операций приобретены современный инструментарий и артроскопы. Ортопедическая операционная оснащена С-дугой для возможности контроля в ходе операционных вмешательств.

Применение метода эндопротезирования суставов позволило получить хорошие результаты при лечении ряда заболеваний (таких как деформирующий артроз суставов, переломах шейки бедренной кости, асептическом некрозе головки бедренной кости). Применение современных методик и оборудования позволяет уменьшить инвазивность хирургических вмешательств, число послеоперационных осложнений, сократить сроки послеоперационного пребывания пациентов в стационаре.

– Программа по эндопретезированию суставов является федеральной. Протезирование – недешевое, поэтому приобретение искусственного сустава оплачивается на условиях софинансирования федеральной и региональный бюджет. Сейчас в очереди стоят порядка 2500 человек со всей Тульской области, и с каждым месяцем их количество растет. Подобные операции наряду с нашей выполняют также яснополянская, наша и областная клиническая больница, – уточнил Виктор Фокин, заведующий травматологическим отделением.

14 июля 72-летний Юрий Исковский стал одним из первых, кому после карантина выполнили операцию на глазах. Год назад ему поставили диагноз «катаракта» и уже сделали одну операцию на левом глазу. На этот год была запланирована операция на правом, но коронавирус отодвинул планы.