В Туле ищут родственников погибшего красноармейца

Фото: cod56.ru.

Учащиеся Павлоградской школы № 12 (г. Павлоград, Украина) провели работу по установлению имён защитников города, погибших в феврале 1943 года, останки которых захоронены в братских могилах в селе Вербки (15 км от Павлограда).

Это воины 35-й Гвардейской стрелковой дивизии, входящей в состав 1-й Гвардейской Армии Юго-Западного фронта. Всего было найдено 56 бойцов. Один из них – уроженец Тулы Алексей Михайлович Юхашников, 1922 года рождения.

Известно, что он был призван на службу Зареченским райвоенкоматом Тулы, воинское звание – красноармеец. Последнее место службы – 35-я Гвардейская стрелковая дивизия. Погиб 17 февраля 1943 года. Первичное место захоронения: Украинская ССР, Днепропетровская область, Павлоградский район, г. Павлоград.

Администрацией г. Павлограда и с. Вербки принято решение об увековечении имен погибших воинов с занесением их имен на мемориальные плиты.

Родственников Алексея Михайловича Юхашникова просят связаться с руководителем поисковой группы Алексеем Александровичем Москаленко. Почтовый адрес: 51405, Украина, Днепропетровская область, г. Павлоград, Больничный переулок, д. 8. Телефон: 0507726 717, электронная почта: school12.pavlograd.dn@gmail.com