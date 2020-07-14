Большие проблемы маленькой деревни: придет ли цивилизация в одоевские Прудки?

Фото Анастасии Богомоловой и пресс-службы правительства Тульской области.

Жителям деревни Прудки пришлось обивать пороги администраций всех уровней, чтобы получить хотя бы надежду на нормальные условия жизни.

За последние 120 лет — а это весь XX век и 20 лет XXI века — в деревню Прудки Одоевского района не пришло ничего из того, что мы привыкли называть благами цивилизации. То есть совсем ничего. Пока вокруг газифицируют села, строят в них дороги, проводят воду, Прудкам не «перепало» ничего.

Здесь нет воды и газа, нет дорог и нормального уличного освещения. Люди пьют из родников.

Семья тулячки Анастасии Богомоловой в Прудках бывает каждую неделю: там живет бабушка мужа Анастасии — Анна Васильевна Агеева. Ей 94 года, она труженик тыла – в послевоенные годы возила хлеб на лошади по труднодоступным деревням. И почти всю свою жизнь в Прудках прожила, как в каменном веке.



Анна Васильевна Агеева.

– Прежний мост строили военные в 2007 году, но его постоянно подтапливало, его разбивали тяжеленные лесовозы. И через десять лет он совсем развалился. Мы три года боролись за его ремонт и нового не ждали. Жить с таким мостом было просто нереально. В деревню не приезжала автолавка, а чтобы добраться за продуктами в город, приходилось делать крюк в несколько километров. И ладно еще крюк! По какой дороге приходилось ехать! Каждый раз — как в последний.

Сейчас вопрос с транспортным сообщением закрыт: месяц назад между Прудками и дорогой на Одоев военнослужащие в рамках учений построили новый мост, теперь уж металлический, с обещанием долгой многолетней службы. Построили за месяц.

– Все бы проблемы так решались! — говорит Анастасия Богомолова. — У нас ведь как — если не просишь годами, ничего не происходит.



Старожилы деревни Прудки, июнь 2020 года. Анна Агеева (справа).

Местные старожилы поблагодарили за мост губернатора и военнослужащих. Новый мост они назвали «вторым Крымским». А девчата напекли военным строителям пирогов!

Еще на торжественном открытии моста Анастасия попросилась на прием к губернатору Алексею Дюмину.

Анастасия Богомолова, многодетная мама – Лет сорок назад, а то и больше, администрация пыталась провести в деревню воду: привезли и поставили водонапорную башню. Но ее не успели даже подключить — проезжие цыгане утащили на металлолом. Три месяца самоизоляции из-за пандемии мне с детьми пришлось провести в Прудках. На наши нужды мой 17-летний сын таскал воду из родника. Я подсчитала: в общей сложности он натаскал 1,5 тонны воды за это время. Родник – в 500 метрах от дома...

Однако местный глава, к которому я обратилась по поводу водоснабжения деревни, ответил мне грубо и вникать в проблему не стал. И только после обращения в правительство в Прудки прибыла комиссия.

В министерстве ЖКХ удивились, что в деревне совсем ничего нет — ни воды, ни газа, ни дорог.

После визита министерства вместо деревенского родника появилось вот такое сооружение:

– Вместо трубы с родниковой водой вкопали 200-литровую бочку и установили поддон, — рассказывает Анастасия Анатольевна. — Да и само сооружение удобным не назовешь: набирать воду непросто, зачерпнуть нельзя, приходится долго ждать, когда бочка наполнится вновь. В прошлые выходные уже всё сломалось. Пришлось делать «ремонт бочки».

Нет в Прудках и газа. Чтобы провести в деревню голубое топливо, жители уже скидывались по 50 тысяч с каждого двора еще в 2017 году. Газ обещали в 2018-м, на этом всё и замерло.

– В итоге собрали деньги, оплатили госэкспертизу. Но газификация опаздывает на два года, вопрос не решен.

После того как Анастасия Богомолова побывала на приеме у губернатора, у жителей деревни появились хоть какие-то обозримые перспективы.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Одоевского района Валерию Крупнину проработать вопрос строительства системы водоснабжения уже в этом году.

– Нам сказали, что сделают уличные колонки, откуда мы потом сможем сделать разводку по домам, — говорит Анастасия Анатольевна. — Правда, сколько будет колонок и когда их сделают, мы пока не знаем.

Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко отчиталась перед губернатором, что газификация деревни стоит в планах на 2021 год.

– Провести газ до деревни — не самая большая проблема. После ввода в населенный пункт жители должны сами делать проекты разводки по домам, придется нанимать и оплачивать специалистов. Но работы уже начались: 10 июля в Прудки приехала техника – делать прокол под рекой для будущей газификации. Будем держать вопрос под контролем!

На приеме у губернатора ответственные чиновники доложили, что до 15 августа освещение в деревне будет установлено.

Жители Прудков заверили, что обязательно проследят за всеми обещаниями чиновников. Люди ждут новостей на сходе, назначенном местной администрацией на 17 июля, и возлагают надежды на то, что губернатор приедет на торжественный пуск голубого топлива или просто в гости в деревню.