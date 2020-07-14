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Тульская команда КВН сыграет в Премьер-лиге 1 августа
Фото из архива Myslo.

Тульская команда КВН сыграет в Премьер-лиге 1 августа

«Сборная бывших» узнала своих соперников по 1/4 финала.

Международный союз КВН определился с датами четвертьфиналов Премьер-лиги. Тульская команда «Сборная бывших» сыграет 1 августа. Ее соперниками станут:

  • «+7» (Тверь);
  • «19.30» (Ростов-на-Дону);
  • Сборная ЧГУ (Чебоксары);
  • «Ровеньки» (Луганск);
  • «Для вас» (Мурманск).

Напомним, туляки стали участниками Премьер-лиги КВН после успешного выступления на фестивале «КиВиН-2020». Ведущим Премьерки является Александр Масляков-младший, а выступление команд транслирует Первый канал.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:45 0
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