Тульская команда КВН сыграет в Премьер-лиге 1 августа

Фото из архива Myslo.

«Сборная бывших» узнала своих соперников по 1/4 финала.

Международный союз КВН определился с датами четвертьфиналов Премьер-лиги. Тульская команда «Сборная бывших» сыграет 1 августа. Ее соперниками станут:

«+7» (Тверь);

«19.30» (Ростов-на-Дону);

Сборная ЧГУ (Чебоксары);

«Ровеньки» (Луганск);

«Для вас» (Мурманск).

Напомним, туляки стали участниками Премьер-лиги КВН после успешного выступления на фестивале «КиВиН-2020». Ведущим Премьерки является Александр Масляков-младший, а выступление команд транслирует Первый канал.