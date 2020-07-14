Фото из архива Myslo.
Тульская команда КВН сыграет в Премьер-лиге 1 августа
«Сборная бывших» узнала своих соперников по 1/4 финала.
Международный союз КВН определился с датами четвертьфиналов Премьер-лиги. Тульская команда «Сборная бывших» сыграет 1 августа. Ее соперниками станут:
- «+7» (Тверь);
- «19.30» (Ростов-на-Дону);
- Сборная ЧГУ (Чебоксары);
- «Ровеньки» (Луганск);
- «Для вас» (Мурманск).
Напомним, туляки стали участниками Премьер-лиги КВН после успешного выступления на фестивале «КиВиН-2020». Ведущим Премьерки является Александр Масляков-младший, а выступление команд транслирует Первый канал.
Другие статьи по темам
Место