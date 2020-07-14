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«Октава» предоставила новую разработку для съемок клипа группировки «Ленинград»

«Октава» предоставила новую разработку для съемок клипа группировки «Ленинград»

Завод предоставил для съемок клипа «Фотосессия» вокальный динамический микрофон МД-305.

Впервые завод «Октава» представил новый микрофон МД-305 в рамках крупнейшей музыкальной выставки NAMM 2020. Устройство было сконструировано так, чтобы без искажений передавать голос вокалиста на сцене и в любом помещении вне зависимости от уровня громкости окружающего пространства. Российская премьера продукта совпала
с выходом новой работы «Ленинграда». 

Напомним, что это первые сингл и клип «Ленинграда» в 2020 году, главную роль в котором сыграла новая вокалистка группировки Виктория Кузьмина, которая появляется в кадре с микрофоном «Октава». Видео посмотрели уже более 1,7 млн зрителей.
 
 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:00 +1
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