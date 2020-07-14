«Октава» предоставила новую разработку для съемок клипа группировки «Ленинград»

Впервые завод «Октава» представил новый микрофон МД-305 в рамках крупнейшей музыкальной выставки NAMM 2020. Устройство было сконструировано так, чтобы без искажений передавать голос вокалиста на сцене и в любом помещении вне зависимости от уровня громкости окружающего пространства. Российская премьера продукта совпала

с выходом новой работы «Ленинграда».

Напомним, что это первые сингл и клип «Ленинграда» в 2020 году, главную роль в котором сыграла новая вокалистка группировки Виктория Кузьмина, которая появляется в кадре с микрофоном «Октава». Видео посмотрели уже более 1,7 млн зрителей.