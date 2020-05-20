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Как строят новый мост через Упу на Восточном обводе: репортаж

Как строят новый мост через Упу на Восточном обводе: репортаж

Полностью работы должны завершить к октябрю 2020 года.

В Туле продолжается строительство 2-й очереди Восточного обвода. Сейчас основные усилия подрядчиков сосредоточены на строительстве моста через Упу и путепровода через железную дорогу. Это так называемый 2-й пусковой комплекс Восточного обвода.
 
На мосту уже возвели все 10 опор. Сейчас монтируют пролётные балки. Сегодня журналисты увидели процесс монтажа четвертого пролёта — это «середина пути» — всего мост предполагает 9 пролетов по 8 балок в каждом. Мост, по словам строителей, выдерживает все современные нагрузки.
 
 
Способ монтажа балок — особенный, здесь используется специализированный консольно-шлюзовой кран. Огромная машина с дистанционным управлением позволяет устанавливать бетонные конструкции сразу с балковозов.
 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник:

Родион Дудник

– В настоящий момент идет монтаж опорных балок, сейчас половина пролетных балок уже установлена. В течение месяца примерно монтаж будет завершен. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках строительства данного объекта будет произведен монтаж надземного пешеходного перехода. В рамках контракта срок окончания работ — октябрь 2020 года. Работы идут в графике, думаю, в октябре туляки смогут пользоваться мостом и новой дорогой.
 

Работы на объекте идут непрерывно и круглогодично. Параллельно с монтажом балок подрядчики возводят насыпи на подходах к мосту и путепроводу, укладывают слои будущей дороги, отсыпают щебень, кладут асфальтобетон, сразу устанавливают бордюры. А еще – обустраивают тротуар шириной 4,5 м. В районе моста он будет сужаться до 2 метров в ширину, строители говорят, что этого более чем достаточно — по тротуару будет удобно передвигаться и пешеходам, и велосипедистам, и на инвалидной коляске.

 
Директор ГУ ТО «Тулаупрадор» Евгений Ташлыков:
 

Евгений Ташлыков

– Мы строим полноценный дублер существующей дороги с мостом и путепроводом. Здесь будет еще две полосы движения шириной 9 метров с полосами безопасности: две полосы в одном направлении, две в другом. Также между Суворовским училищем и парком «Патриот» будет устроен современный надземный переходный переход — таких в России всего три, наш будет четвертым.
 
на заметку

Обращаем внимание туляков, что с 25 мая 2020 года из-за строительных работ заезд в парк «Патриот» будет перекрыт, вместо него организуют другой, временный, за 50 м до существующего.

 

Галерея
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 1
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 2
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 3
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 4
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 5
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 6
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 7
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 8
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 9
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 10
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 11
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 12
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 13
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 14
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 15
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 16
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 17
Восточный обвод: Строительство моста через Упу, Фото: 18
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +2
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