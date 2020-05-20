Как строят новый мост через Упу на Восточном обводе: репортаж

В Туле продолжается строительство 2-й очереди Восточного обвода. Сейчас основные усилия подрядчиков сосредоточены на строительстве моста через Упу и путепровода через железную дорогу. Это так называемый 2-й пусковой комплекс Восточного обвода.
На мосту уже возвели все 10 опор. Сейчас монтируют пролётные балки. Сегодня журналисты увидели процесс монтажа четвертого пролёта — это «середина пути» — всего мост предполагает 9 пролетов по 8 балок в каждом. Мост, по словам строителей, выдерживает все современные нагрузки.
Способ монтажа балок — особенный, здесь используется специализированный консольно-шлюзовой кран. Огромная машина с дистанционным управлением позволяет устанавливать бетонные конструкции сразу с балковозов.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник:
Родион Дудник
– В настоящий момент идет монтаж опорных балок, сейчас половина пролетных балок уже установлена. В течение месяца примерно монтаж будет завершен. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках строительства данного объекта будет произведен монтаж надземного пешеходного перехода. В рамках контракта срок окончания работ — октябрь 2020 года. Работы идут в графике, думаю, в октябре туляки смогут пользоваться мостом и новой дорогой.
Работы на объекте идут непрерывно и круглогодично. Параллельно с монтажом балок подрядчики возводят насыпи на подходах к мосту и путепроводу, укладывают слои будущей дороги, отсыпают щебень, кладут асфальтобетон, сразу устанавливают бордюры. А еще – обустраивают тротуар шириной 4,5 м. В районе моста он будет сужаться до 2 метров в ширину, строители говорят, что этого более чем достаточно — по тротуару будет удобно передвигаться и пешеходам, и велосипедистам, и на инвалидной коляске.
Директор ГУ ТО «Тулаупрадор» Евгений Ташлыков:
Евгений Ташлыков
– Мы строим полноценный дублер существующей дороги с мостом и путепроводом. Здесь будет еще две полосы движения шириной 9 метров с полосами безопасности: две полосы в одном направлении, две в другом. Также между Суворовским училищем и парком «Патриот» будет устроен современный надземный переходный переход — таких в России всего три, наш будет четвертым.
на заметку
Обращаем внимание туляков, что с 25 мая 2020 года из-за строительных работ заезд в парк «Патриот» будет перекрыт, вместо него организуют другой, временный, за 50 м до существующего.