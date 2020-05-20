Как строят новый мост через Упу на Восточном обводе: репортаж

В Туле продолжается строительство 2-й очереди Восточного обвода. Сейчас основные усилия подрядчиков сосредоточены на строительстве моста через Упу и путепровода через железную дорогу. Это так называемый 2-й пусковой комплекс Восточного обвода.

На мосту уже возвели все 10 опор. Сейчас монтируют пролётные балки. Сегодня журналисты увидели процесс монтажа четвертого пролёта — это «середина пути» — всего мост предполагает 9 пролетов по 8 балок в каждом. Мост, по словам строителей, выдерживает все современные нагрузки.

Способ монтажа балок — особенный, здесь используется специализированный консольно-шлюзовой кран. Огромная машина с дистанционным управлением позволяет устанавливать бетонные конструкции сразу с балковозов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник:

Родион Дудник – В настоящий момент идет монтаж опорных балок, сейчас половина пролетных балок уже установлена. В течение месяца примерно монтаж будет завершен. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках строительства данного объекта будет произведен монтаж надземного пешеходного перехода. В рамках контракта срок окончания работ — октябрь 2020 года. Работы идут в графике, думаю, в октябре туляки смогут пользоваться мостом и новой дорогой.

Работы на объекте идут непрерывно и круглогодично. Параллельно с монтажом балок подрядчики возводят насыпи на подходах к мосту и путепроводу, укладывают слои будущей дороги, отсыпают щебень, кладут асфальтобетон, сразу устанавливают бордюры. А еще – обустраивают тротуар шириной 4,5 м. В районе моста он будет сужаться до 2 метров в ширину, строители говорят, что этого более чем достаточно — по тротуару будет удобно передвигаться и пешеходам, и велосипедистам, и на инвалидной коляске.