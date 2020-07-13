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Алексей Дюмин: «Летний досуг для детей должен пройти с пользой и на воздухе»

Алексей Дюмин: «Летний досуг для детей должен пройти с пользой и на воздухе»

В правительстве Тульской области обсудили альтернативные формы летнего отдыха детей.

13 июля на оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждали летний отдых детей. Напомним, что в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в регионе до 31 августа отменены заезды организованных групп детей в загородные оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха. А по постановлению главного санитарного врача РФ до конца года отменен отдых детей за пределами региона.

О том, как выполнено поручение губернатора — проработать альтернативные формы отдыха для детей, рассказал министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов.

Андрей Филиппов

– В этом году оздоровительная кампания детей проходит в новом формате. В прежнем формате проходит кампания в санаторных оздоровительных лагерях для детей-инвалидов по типу «Мать и дитя» в Тульской области — 184 путевки – и в Краснодарского крае — 200 путевок. Причем на Черноморском побережье такой отдых организован впервые. В обычно формате будут работать лагеря с дневным пребыванием на базе госучреждений соцобслуживания семьи и детей Тульской области и общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Тульской области.

 

По словам министра, дети не должны быть предоставлены сами себе, поэтому разработаны альтернативные онлайн-активности для школьников, направленные на развитие художественных и физических способностей.

– Разработаны малые формы досуга детей как в очном (не более 8-10 человек и преимущественно на открытом воздухе), так и в дистанционном формате. Такие формы досуга организованы в рамках реализации регионального проекта «Каникулы-онлайн», — пояснил Андрей Филлипов.

Во всех районах области разработаны муниципальные планы, в которых для ребят подготовлен комплекс различных мероприятий. По мнению министра, планы очень насыщенные, составлены на каждый день с массой различных мероприятий. В качестве примера Андрей Филиппов привел региональную программу «Лето твоих возможностей», где есть виртуальные экскурсии, викторины, спортивные мероприятия, трудовая и волонтерская деятельность.

– По состоянию на 13 июля в очном формате 185 организаций провели различные формы занятости и досуга для 7,5 тысяч детей, а 477 организаций проводят мероприятия в дистанционном формате и охватывают порядка 136 тысяч детей в Тульской области, — заявил министр труда и соцзащиты. По его словам, до конца каникул очными формами активностей от правительства региона будет охвачено более 113 тысяч тульских школяров, а дистанционно — более 380 тысяч. Все мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Министр молодежной политики Алексей Давлетшин:

Алексей Давлетшин

– В планах более 1000 онлайн-мероприятий для детей — концерты, викторины, встречи. Полностью в онлайн-формате работает молодежное пространство «Газон». А в очной форме для малых групп организованы спортивные мероприятия.

 

Министр образования Алевтина Шевелева:

Алевтина Шевелева

– Наш проект «Каникулы онлайн» стартовал 23 марта. Уже проведено 4415 мероприятий. До 50 тысяч школьников в неделю охватывают наши проекты. Наиболее яркие из них — приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года. Также с большим интересом школьники участвуют в региональных мероприятиях Всероссийского проекта «Классные встречи», это формат онлайн-бесед с интересными людьми.

 

По словам министра, особое внимание — мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности детей в период летних каникул. Это онлайн-конференция «Проблема употребления наркотических средств в молодежной среде», презентация опыта профилактической работы «Здоровый образ жизни», коллаж «Детство, полное радости и безопасности». На июль-август запланированы мероприятия на открытом воздухе.

– В августе к организации досуга детей присоединятся Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», запланировано проведение очных развивающих мастер-классов. Детский технопарк «Кванториум» готовит проведение дня открытых дверей по всем направлениям, а также хакатона по промышленному дизайну, — пояснила Алевтина Шевелева.

Губернатор подытожил:

– У нас образовательный процесс перешел в интернет — дети в течение 4-х месяцев учились через интернет. Сейчас наши действия должны быть направлены на то, чтобы дети были заняты в кружках, секциях, на спортивных площадках. Мы снимаем ограничения, работают парки, скверы, открыты общественные пространства. Не перетягивайте детей опять в интернет. Это все-таки не совсем полезно. Сейчас лето, поэтому давайте уводить детей в настоящую живую активность — на солнце, на свежий воздух!

 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 18:30 −4
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Алексей ДюминАлексей ДавлетшинАлевтина ШевелеваАндрей Филиппов
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