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«Двойники» должников: как быть, если вас перепутали с нарушителем?

«Двойники» должников: как быть, если вас перепутали с нарушителем?

Судебные приставы запустили горячую линию по этому вопросу.

Врио руководителя УФССП России по Тульской области Екатерина Неменущая рассказала, что делать, если ваши персональные данные совпали с данными должников.  

- Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят из-за совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов.

В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии соответствующего территориального органа ФССП России, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно во всех территориальных органах ФССП России.

Телефон горячей линии в УФССП России по Тульской области – (4872) 56-35-40.

Как только получите документы, подтверждающие, что вы не должник, судебный пристав-исполнитель сразу же отменит все наложенные ранее ограничения.

Если же у вас при этом ошибочно списали деньги со счетов или удержали с зарплаты, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

- Отмечу, что исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН), - говорит Екатерина Неменущая.

В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:03 0
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