В Тульской области отменены заезды в детские лагеря

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Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова доложила, что с учетом эпидемиологической обстановки принято решение не открывать в этом году детские оздоровительные лагеря.

С согласия родителей 3000 школьников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в санаторном оздоровлении, смогут посетить здравницы Крыма и Краснодарского края. Окончательное решение будет принято после согласования с местными управлениями Роспотребнадзора и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Оздоровительные базы Тульской области получат господдержку – эти меры уже разрабатываются. Учреждения культуры, спорта, молодежной политики, а также муниципалитеты будут проводить мероприятия для детей в очной и дистанционной форме. За лето в них примут участие более 100 тысяч ребят.

Алексей Дюмин поручил комитету по спорту увеличить число инструкторов, тренеров и волонтеров на открывающихся спортивных объектах и подчеркнул, что все занятия с детьми должны проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.