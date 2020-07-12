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На улицах Тулы из-за жары раздают питьевую воду

На улицах Тулы из-за жары раздают питьевую воду

Публикуем список адресов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня, 12 июля, раздавать воду будут с 10.00 до 19.00 по следующим адресам:

  • проспект Ленина/ул. Первомайская;
  • проспект Ленина/ул. Советская;
  • ул. Марата/ул. Ложевая;
  • ул. М. Горького, д. 14;
  • ул. Пузакова, д. 5;
  • ул. Октябрьская, д. 9;
  • ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;
  • ул. Фрунзе, д. 5;
  • ул. Кауля, д. 45;
  • ул. Н. Руднева, д. 62.
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