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Алексей Дюмин поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником

День работников почтовой связи отмечается в России с 1994 года ежегодно во второе воскресенье июля.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении всей своей многовековой истории почта остается неотъемлемой частью жизни общества. Сегодня это по-прежнему одна из системообразующих отраслей в нашей стране. В ее работу активно внедряются современные технологии.

Однако самая важная роль неизменно отводится людям – почтальонам, операторам и многим другим сотрудникам, которые ответственно работают на своих постах.

В непростой эпидемиологической ситуации, с которой наша страна, как и весь мир, столкнулась в 2020 году, вы не прекращали ежедневно трудиться. Несмотря на сложные условия, доставляли жителям почтовые отправления, корреспонденцию, социальные выплаты.

Спасибо вам за самоотверженность, внимание и верность профессии. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!

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