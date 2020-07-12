Сход грузового состава с рельсов в Тульской области: поезда отправляют в объезд

Напомним, в Щекинском районе сошел с рельсов грузовой поезд.

В Тульской области в связи с аварийно-восстановительными работами на перегоне Лазарево — Щёкино, где сегодня днем сошли 22 вагона грузового состава, движение пассажирских поездов организовано по следующему маршруту: Орел — Брянск — Сухиничи — Тула — Москва и обратно.

В связи с объездным маршрутом в пути задерживаются пассажирские поезда № 741 и 719 Москва — Белгород, № 120 Белгород — Санкт-Петербург, № 742 Белгород — Москва.

Как сообщает пресс-служба МЖД, в мероприятиях по ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда. Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить восстановительные работы.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).