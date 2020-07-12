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Посол Франции в России Пьер Леви приехал в музей-заповедник «Поленово» на «Французский пикник»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Посол Франции в России Пьер Леви приехал в музей-заповедник «Поленово» на «Французский пикник»

Вместе с Валерием Шериным он высадил каштаны.

12 июля в музее-заповеднике «Поленово» состоялся «Французский пикник», организаторами которого выступили Франко-российская торгово-промышленная палата и Посольство Франции в России.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина гостей и участников мероприятия приветствовал его первый заместитель — председатель правительства региона Валерий Шерин. Он отметил, что сегодня в Поленово впервые проходит ярмарка французских товаров, которая организована при участии франко-российской торгово-промышленной палаты.

- Тульская область готова представить самый широкий спектр возможностей для французского бизнеса в самых разных отраслях экономики: от реализации совместных инвестиционных проектов до торговли и обмена туристами, — сказал Валерий Шерин.

Он также отметил, что культурные связи между Россией и Францией имеют давнюю историю. Валерий Шерин пригласил французский гостей на празднование в следующем году 80-летия обороны города-героя Тулы.

- У Тульской области большие планы и предложения для двухстороннего культурного сотрудничества. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет хорошим шагом в нашем дальнейшем плодотворном взаимодействии. На днях был опубликован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, в котором Тульская область заняла третье место. Я уверен, что это станет платформой для развития экономического сотрудничества, — подчеркнул первый заместитель губернатора.

В своем выступлении Посол Франции в России Пьер Леви также отметил важность двухстороннего сотрудничества и выразил надежду на дальнейшее развитие деловых и культурных связей.

В память о сегодняшней встрече Валерий Шерин и Пьер Леви высадили молодые каштаны на французской аллее музея-заповедника и посетили ярмарку.

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сегодня, в 16:44 −4
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