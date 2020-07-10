новости
новости
Регистрация
В небе над Тулой видна яркая комета: снимаем!
Фото Алексея Горохова.

В небе над Тулой видна яркая комета: снимаем!

А вы еще не видели? Самое время отправляться в поля!

В тульском небе видна комета C/2020 F3 (NEOWISE) — самая яркая за последние 7 лет. «Хвостатая звезда» 3 июля прошла перигелий, то есть находилась на минимальном расстоянии от Солнца — 45 млн километров.
 
Как рассказывают в Московском планетарии, сейчас комета удаляется от Солнца, но ее уже стало видно на предрассветном небе. Люди фотографируют и снимают!
 
Вот снимки Алексея Горохова:
Галерея
Комета, июль 2020, Фото: 1
Комета, июль 2020, Фото: 2
Комета, июль 2020, Фото: 3
Комета, июль 2020, Фото: 4
Комета, июль 2020, Фото: 5
Комета, июль 2020, Фото: 6
Комета, июль 2020, Фото: 7
Комета, июль 2020, Фото: 8
показать все фотографии
А туляк Александр Илюхин снял ее прямо из окна кухни: 
 
ГДЕ ее посмотреть?

Комету видно невысоко над горизонтом в северной части неба. «С 10 по 20 июля она будет видна всю ночь, а примерно после 20 июля — вечером и в первую половину ночи. К сожалению, ярких звезд на пути кометы нет. Поэтому ее придется искать по положению относительно Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы», — пишет Московский планетарий.

– Эта комета давно уже летит, просто сейчас самый пик ее яркости, и видно даже невооруженным глазом. Лучше всего комету будет видно за городом, в поле. Нужен открытый север, — поясняет тульский астроном-любитель Александр Илюхин. — В крайнем случае, можно посмотреть с небоскреба. Но в полях, подальше от городских огней, однозначно видно лучше!

как посмотреть

Увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно с помощью любых оптических приборов: если у вас бинокль, подзорная труба или даже самый простой телескоп — вы ее увидите! Главное, чтобы небо было чистым.

КАК снимать?

Вот какую инструкцию дает Московский планетарий:

«Получить снимок кометы C/2020 F3 (NEOWISE) можно с помощью простой фотокамеры, только ее обязательно нужно установить на фотоштатив. С рук снимать практически нет смысла — длинные выдержки размажут изображение из-за дрожания рук. Выдержки следует ставить порядка 1−10 секунд в зависимости от светосилы и фокусного расстояния объектива. Наиболее оптимальные фокусные расстояния объективов от 50 до 600 мм. Значения светочувствительности (ISO) можно использовать невысокие (от 200 до 1600), чтобы не проявлялись шумы матрицы камеры».

 
 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:24 +19
Другие статьи по темам
Событие
комета
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 64 новых случая коронавируса
В Тульской области 64 новых случая коронавируса
В июне в Тульской области развелись более 400 пар
В июне в Тульской области развелись более 400 пар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.