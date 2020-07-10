В небе над Тулой видна яркая комета: снимаем!

Фото Алексея Горохова.

А вы еще не видели? Самое время отправляться в поля!

В тульском небе видна комета C/2020 F3 (NEOWISE) — самая яркая за последние 7 лет. «Хвостатая звезда» 3 июля прошла перигелий, то есть находилась на минимальном расстоянии от Солнца — 45 млн километров.

Как рассказывают в Московском планетарии, сейчас комета удаляется от Солнца, но ее уже стало видно на предрассветном небе. Люди фотографируют и снимают!

Вот снимки Алексея Горохова:

ГДЕ ее посмотреть? Комету видно невысоко над горизонтом в северной части неба. «С 10 по 20 июля она будет видна всю ночь, а примерно после 20 июля — вечером и в первую половину ночи. К сожалению, ярких звезд на пути кометы нет. Поэтому ее придется искать по положению относительно Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы», — пишет Московский планетарий. – Эта комета давно уже летит, просто сейчас самый пик ее яркости, и видно даже невооруженным глазом. Лучше всего комету будет видно за городом, в поле. Нужен открытый север, — поясняет тульский астроном-любитель Александр Илюхин. — В крайнем случае, можно посмотреть с небоскреба. Но в полях, подальше от городских огней, однозначно видно лучше! как посмотреть Увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно с помощью любых оптических приборов: если у вас бинокль, подзорная труба или даже самый простой телескоп — вы ее увидите! Главное, чтобы небо было чистым.