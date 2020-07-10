В небе над Тулой видна яркая комета: снимаем!
А вы еще не видели? Самое время отправляться в поля!
Комету видно невысоко над горизонтом в северной части неба. «С 10 по 20 июля она будет видна всю ночь, а примерно после 20 июля — вечером и в первую половину ночи. К сожалению, ярких звезд на пути кометы нет. Поэтому ее придется искать по положению относительно Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы», — пишет Московский планетарий.
– Эта комета давно уже летит, просто сейчас самый пик ее яркости, и видно даже невооруженным глазом. Лучше всего комету будет видно за городом, в поле. Нужен открытый север, — поясняет тульский астроном-любитель Александр Илюхин. — В крайнем случае, можно посмотреть с небоскреба. Но в полях, подальше от городских огней, однозначно видно лучше!
Увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно с помощью любых оптических приборов: если у вас бинокль, подзорная труба или даже самый простой телескоп — вы ее увидите! Главное, чтобы небо было чистым.
Вот какую инструкцию дает Московский планетарий:
«Получить снимок кометы C/2020 F3 (NEOWISE) можно с помощью простой фотокамеры, только ее обязательно нужно установить на фотоштатив. С рук снимать практически нет смысла — длинные выдержки размажут изображение из-за дрожания рук. Выдержки следует ставить порядка 1−10 секунд в зависимости от светосилы и фокусного расстояния объектива. Наиболее оптимальные фокусные расстояния объективов от 50 до 600 мм. Значения светочувствительности (ISO) можно использовать невысокие (от 200 до 1600), чтобы не проявлялись шумы матрицы камеры».