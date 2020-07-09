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Лекции по сторителлингу и драматургии, «прогулки» по Нью-Йорку и Гоа: июльская онлайн-программа «Октавы»

Лекции по сторителлингу и драматургии, «прогулки» по Нью-Йорку и Гоа: июльская онлайн-программа «Октавы»

«Октава» представила онлайн-программу на середину июля.

13 июля на «Октаве» стартует онлайн-курс драматурга Юлии Тупикиной
«Как начать писать?». 14 июля эксперт по презентациям Денис Захаров расскажет, как собрать презентацию, которая понравится всем.
16 июля на продолжении курса «Как начать писать?» онлайн-гости узнают о создании живых персонажей и о том, какие истории о них писать.
17 июля профессиональный гид Андрей Абашев проведет онлайн-туристов по самым красивым местам знаменитого индийского штата Гоа.
18 июля основатель образовательного проекта «Про.ЭТИКЕТ» Татьяна Баранова прочитает онлайн-лекцию «Цифровой этикет: новые правила делового общения». А 19 июля, на третьем занятии цикла «Как начать писать?», Юлия Тупикина расскажет об основах диониссийской драматургии. 20 июля желающие смогут отправиться в онлайн-тур по легендарному Нью-Йорку.

Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие первое — «Настройка»

Когда: 13 июля, понедельник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Как научиться писать мощные художественные драматургические тексты и пьесы? С чего начинается путь драматурга и литературного писателя? По какому принципу строится структура построения действительно интересной истории? Каким образом пишутся реалистичные диалоги? Об этом и многом другом онлайн-гости узнают на курсе «Как начать писать», который запускается на «Октаве» 13 июля! Курс проведет театральный и кино-драматург, победительница многих авторитетных драматургических конкурсов Юлия Тупикина.
 
На первом занятии онлайн-гости узнают основные творческие принципы, необходимые для создания художественных текстов. Хаос и космос, уязвимость, очки заготовленных представлений, дидактика, противоречия и контраст, трансформация, гедонизм, черная краска, спортивный настрой — все это станет условием рождения настоящего внутреннего писателя. На занятии Юлия разберет ограничивающие убеждения, которые нужно преодолевать.
 

Онлайн мастер-класс «Презентация как сторителлинг: руководство к действию»

Когда: 14 июля, вторник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Единицы снимают кино, еще меньше пишут книги. А вот презентации сейчас делают все, но у большинства зачастую результат получается весьма средний: не очень информативно, визуально малопривлекательно. 
 
Опытный маркетолог Денис Захаров только в 2020 году собрал почти 200 удачных примеров презентаций. 14 июля на онлайн-лекции «Презентация как сторителлинг: руководство к действию» Денис расскажет, как планировать и собирать информативные и живые презентации, которые обладают нарративом и вызывают настоящие эмоции у всех. 
 

Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие второе — «Настройка»

Когда: 16 июля, четверг, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

16 июля на «Октаве» продолжится онлайн-курс «Как начать писать?», на котором драматург и победительница многих авторитетных драматургических конкурсов Юлия Тупикина учит основам драматургии и написанию пьес, которые могут стать частью репертуара современных театров. 
 
На втором занятии Юлия расскажет о персонажах, а также о чем именно писать и о ком нужно рассказывать истории. На этом мастер-классе онлайн-гости научатся выбирать тему будущей пьесы так, чтобы она пользовалась спросом режиссеров и зрителей, и не страдала вторичностью. Ведущая также поделится опытом создания колоритных, харизматичных и действительно фактурных персонажей. 
 

Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в Индию. Гоа

Когда: 17 июля, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Гоа — это более сотни километров красивых пляжей с кокосовыми пальмами на берегу, это вечеринки на любой вкус на севере и комфортные отели на юге, это древние индуистские и португальские храмы. Гоа — это индийский штат, который вызывает у туристов восторг. На Гоа приезжают целыми семьями «на зимовку», некоторые переезжают навсегда, или просто однажды побывав, возвращаются снова.
 
17 июля профессиональный гид по Гоа Андрей Абашев устроит для онлайн-гостей «Октавы» познавательную экскурсию по этому доброму и необычному месту.  
 

Онлайн-лекция «Цифровой этикет: новые правила делового общения»

Когда: 18 июля, суббота, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Раньше воспитанный человек должен был уметь отличать столовый нож от закусочного и знать, кто первым пожимает руку при встрече. Теперь к этому списку добавились и правила общения в интернете. Их не преподают в школе, поэтому разобраться в тонкостях цифрового этикета сложно.
 
18 июля на «Октаве» — полезная и познавательная лекция от культурной платформы «Синхронизация»! Ее прочитает основатель образовательного проекта «Про.ЭТИКЕТ» Татьяна Баранова. Татьяна расскажет, каким образом выстроить эффективное общение и как не обидеть собеседника в Сети.
 
Ведущая раскроет следующие темы:
 
  • можно ли добавляться в друзья к начальнику в соцсетях;
  • нужно ли отвечать на ночные электронные письма;
  • стоит ли звонить человеку сразу или лучше предварительно написать;
  • где вести переписку по рабочим вопросам: в Facebook, Telegram или по почте.

Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие третье — «Дионисийская драматургия»

Когда: 19 июля, воскресенье, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

19 июля на третьем занятии цикла «Как начать писать?» драматург Юлия Тупикина расскажет об основах диониссийской драматургии. На мастер-классе начинающие и опытные драматурги узнают о том, что из себя представляет Дионис в искусстве: может ли отсутствовать арка, может ли сюжет быть не трехчастным или не пятичастным, что такое поток сознания и борьба с логизмом, какие могут быть эксперименты с языком.

А на четвертом уроке онлайн-курса, который пройдет 26 июля, онлайн-гости узнают суть апполонической драматургии и о об основных драматургических нарративных приемах. 

Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в США. Нью-Йорк

Когда: 20 июля, понедельник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Нью-Йорк — город возможностей, вдохновения и красок. Он встряхивает и наполняет жизнью, потрясает и ошеломляет даже самых опытных туристов!  Нью-Йорк хоть и не столица, но это, очевидно, главный город США. Он никогда не спит, и ему есть чем удивлять, но всего описать словами просто невозможно. Его лучше увидеть самому.
 
Статуя Свободы, здание Эмпайр-Стейт-Билдинг, Центральный парк, бродвейские мюзиклы — вот что обычно приходит на ум при обсуждении Нью-Йорка. Между тем, практически в любом районе города есть что-то интересное, стоит только позволить себе пройтись по этому легендарному населенному пункту. 
 
20 июля гид в Нью-Йорке Вероника Сафонова устроит для гостей «Октавы» большую онлайн-экскурсию по этому легендарному городу. Вероника покажет не только самые знаменитые достопримечательности, но проведет по малоизвестным, но культовым улицам и местам. 
 

 

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:37 0
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