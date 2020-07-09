Лекции по сторителлингу и драматургии, «прогулки» по Нью-Йорку и Гоа: июльская онлайн-программа «Октавы»

13 июля на «Октаве» стартует онлайн-курс драматурга Юлии Тупикиной

«Как начать писать?». 14 июля эксперт по презентациям Денис Захаров расскажет, как собрать презентацию, которая понравится всем.

16 июля на продолжении курса «Как начать писать?» онлайн-гости узнают о создании живых персонажей и о том, какие истории о них писать.

17 июля профессиональный гид Андрей Абашев проведет онлайн-туристов по самым красивым местам знаменитого индийского штата Гоа.

18 июля основатель образовательного проекта «Про.ЭТИКЕТ» Татьяна Баранова прочитает онлайн-лекцию «Цифровой этикет: новые правила делового общения». А 19 июля, на третьем занятии цикла «Как начать писать?», Юлия Тупикина расскажет об основах диониссийской драматургии. 20 июля желающие смогут отправиться в онлайн-тур по легендарному Нью-Йорку.

Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие первое — «Настройка»

Когда: 13 июля, понедельник, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Как научиться писать мощные художественные драматургические тексты и пьесы? С чего начинается путь драматурга и литературного писателя? По какому принципу строится структура построения действительно интересной истории? Каким образом пишутся реалистичные диалоги? Об этом и многом другом онлайн-гости узнают на курсе «Как начать писать», который запускается на «Октаве» 13 июля! Курс проведет театральный и кино-драматург, победительница многих авторитетных драматургических конкурсов Юлия Тупикина.

На первом занятии онлайн-гости узнают основные творческие принципы, необходимые для создания художественных текстов. Хаос и космос, уязвимость, очки заготовленных представлений, дидактика, противоречия и контраст, трансформация, гедонизм, черная краска, спортивный настрой — все это станет условием рождения настоящего внутреннего писателя. На занятии Юлия разберет ограничивающие убеждения, которые нужно преодолевать.