Лекции по сторителлингу и драматургии, «прогулки» по Нью-Йорку и Гоа: июльская онлайн-программа «Октавы»
«Октава» представила онлайн-программу на середину июля.
13 июля на «Октаве» стартует онлайн-курс драматурга Юлии Тупикиной
«Как начать писать?». 14 июля эксперт по презентациям Денис Захаров расскажет, как собрать презентацию, которая понравится всем.
16 июля на продолжении курса «Как начать писать?» онлайн-гости узнают о создании живых персонажей и о том, какие истории о них писать.
17 июля профессиональный гид Андрей Абашев проведет онлайн-туристов по самым красивым местам знаменитого индийского штата Гоа.
18 июля основатель образовательного проекта «Про.ЭТИКЕТ» Татьяна Баранова прочитает онлайн-лекцию «Цифровой этикет: новые правила делового общения». А 19 июля, на третьем занятии цикла «Как начать писать?», Юлия Тупикина расскажет об основах диониссийской драматургии. 20 июля желающие смогут отправиться в онлайн-тур по легендарному Нью-Йорку.
Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие первое — «Настройка»
Когда: 13 июля, понедельник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Онлайн мастер-класс «Презентация как сторителлинг: руководство к действию»
Когда: 14 июля, вторник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие второе — «Настройка»
Когда: 16 июля, четверг, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в Индию. Гоа
Когда: 17 июля, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Онлайн-лекция «Цифровой этикет: новые правила делового общения»
Когда: 18 июля, суббота, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
- можно ли добавляться в друзья к начальнику в соцсетях;
- нужно ли отвечать на ночные электронные письма;
- стоит ли звонить человеку сразу или лучше предварительно написать;
- где вести переписку по рабочим вопросам: в Facebook, Telegram или по почте.
Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие третье — «Дионисийская драматургия»
Когда: 19 июля, воскресенье, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
19 июля на третьем занятии цикла «Как начать писать?» драматург Юлия Тупикина расскажет об основах диониссийской драматургии. На мастер-классе начинающие и опытные драматурги узнают о том, что из себя представляет Дионис в искусстве: может ли отсутствовать арка, может ли сюжет быть не трехчастным или не пятичастным, что такое поток сознания и борьба с логизмом, какие могут быть эксперименты с языком.
А на четвертом уроке онлайн-курса, который пройдет 26 июля, онлайн-гости узнают суть апполонической драматургии и о об основных драматургических нарративных приемах.
Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в США. Нью-Йорк
Когда: 20 июля, понедельник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.