Где в Туле не будет электроэнергии 10 июля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Рязанская, 24-а, 22-а,
- ул. Кирова, 145,
- ул. Марата, 170, 172, 174,
- ул. Немцова, 1, 2,
- ул. Академика Павлова, 83-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.),
- ул. Котовского, 22-38 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.),
- ул. Станиславского, 50, 60-70 (чётн.),
- ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
- ул. Фурманова, 11-21 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
- ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.),
- ул. Лескова, 13-23 (нечётн.), 23-а, 2-6 (чётн.),
- ул. С. Щедрина, 14,
- п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.), 77-а,
- пер. Колхозный, 2.
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