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Где в Туле не будет электроэнергии 10 июля

Где в Туле не будет электроэнергии 10 июля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Рязанская, 24-а, 22-а,
  • ул. Кирова, 145,
  • ул. Марата, 170, 172, 174,
  • ул. Немцова, 1, 2,
  • ул. Академика Павлова, 83-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.),
  • ул. Котовского, 22-38 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 50, 60-70 (чётн.),
  • ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
  • ул. Фурманова, 11-21 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
  • ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.),
  • ул. Лескова, 13-23 (нечётн.), 23-а, 2-6 (чётн.),
  • ул. С. Щедрина, 14,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.), 77-а,
  • пер. Колхозный, 2.
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