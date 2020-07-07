Приложение «Парковки Тулы» прекратит работу с 20 июля

Фото из архива Myslo.

Приложение «Парковки Тулы» перестанет поддерживаться с 20 июля 2020 года. Это связано с переходом проекта «Парковочное пространство Тулы» на федеральное мобильное приложение «Горпарковки». Чтобы его установить, кликнете здесь.

«Горпарковки» включают весь функционал мобильного приложения «Парковки Тулы» и предоставляют дополнительные возможности, в частности, поиск и оплату парковок в 13 городах России.

Для входа в «Горпарковки» используйте свои логин и пароль приложения «Парковки Тулы». В этом случае в личном кабинете у пользователя сохранится доступ к счету и истории операций.