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Приложение «Парковки Тулы» прекратит работу с 20 июля
Фото из архива Myslo.

Приложение «Парковки Тулы» прекратит работу с 20 июля

Водителей просят установить новое.

Приложение «Парковки Тулы» перестанет поддерживаться с 20 июля 2020 года. Это связано с переходом проекта «Парковочное пространство Тулы» на федеральное мобильное приложение «Горпарковки». Чтобы его установить, кликнете здесь.

«Горпарковки» включают весь функционал мобильного приложения «Парковки Тулы» и предоставляют дополнительные возможности, в частности, поиск и оплату парковок в 13 городах России.

Для входа в «Горпарковки» используйте свои логин и пароль приложения «Парковки Тулы». В этом случае в личном кабинете у пользователя сохранится доступ к счету и истории операций.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:58 −2
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