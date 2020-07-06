В южной части Тулы на сутки отключат холодную воду

Это связано с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе.

В рамках подготовки к предстоящему зимнему сезону на Масловско-Песоченском водозаборе пройдут ремонтные и профилактические работы. Планировалось, что они пройдут 2 июля, но было принято решение о переносе.

Как сообщает «Тулагорводоканал», с 8.00 8 июля до 8.00 9 июля будет понижено давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской, в квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, а также в районе Зеленстроя, в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Будет полностью прекращена подача холодной воды в поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, в Скуратовских поселках, в деревнях Барыково, Алексеевка, Ямны, в воинском городке Берники, а также в деревнях Селихово, Площанки и Помогалово.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.