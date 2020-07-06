За неделю тульские мотоциклисты 27 раз нарушили ПДД
Самое распространенное нарушение – несоблюдение требований дорожных знаков.
С 29 июня по 5 июля сотрудники мотогруппы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле пресекли 46 нарушений ПДД. 27 из них совершили мотоциклисты. Самые распространенные нарушения – пренебрежение требованиями дорожных знаков (7 случаев), отсутствие полиса ОСАГО (6 случаев), езда без документов на мотоцикл и водительского удостоверения, а также нарушение правил использования внешних световых приборов, звуковых сигналов и аварийной сигнализации (по 3 случая соответственно).
Один из мотоциклистов сел в седло железного коня «под градусом». Кроме того, ранее его лишили водительского удостоверения.
Тульская Госавтоинспекция напоминает мотоциклистам о необходимости соблюдения скоростного режима, использования защитной экипировки, а также призывает не забывать включать ближний свет, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать светоотражающие элементы в темное время суток.
Уважаемые участники дорожного движения! Если вы заметили ночью на трассе пешехода, либо вам достоверно известно о факте «пьяной езды», сообщите об этом в УГИБДД УМВД России по Тульской области – ваш звонок может спасти чью-то жизнь.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Номер для сообщений в WhatsApp, Viber: +7(999)374-36-13.