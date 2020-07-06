Тульским медикам передали четыре кроссовера Haval

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Новые машины будут использоваться для поездок в районы области и перевозки пациентов.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина Фонд развития Тульской области «Перспектива» передал областной клинической больнице четыре автомобиля Haval F7.

По словам главы областного минздрава Алексея Эрка, плановые госпитализации в учреждении временно приостановлены – около половины коек заняты пациентами с коронавирусом, в больнице развернут крупнейший в области инфекционный госпиталь, оснащенный необходимым медицинским оборудованием, лекарствами и средствами защиты.

– Число госпитализаций снижается. Больница готовится к возвращению к «мирной жизни», – отметил Алексей Эрк. – Мы рассчитываем, что скоро учреждение возобновит оказание специализированной медицинской помощи. Недавно для больницы за счет регионального бюджета был приобретен современный хирургический офтальмологический микроскоп для выполнения сложных операций, требующих высокой точности. От социальных партнеров поступил мобильный медицинский комплекс для проведения выездных профилактических осмотров.

Автопарк больницы не обновлялся почти 10 лет, его модернизация – одна из текущих задач. Министр подчеркнул, что модернизация автопарка больницы, который не обновлялся почти 10 лет – это еще одна из задач. По поручению Алексея Дюмина Фонд «Перспектива» приобрел и передал Тульской областной клинической больнице четыре городских кроссовера Haval F7.

Главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева поблагодарила главу региона за поддержку и рассказала, что новые машины будут использоваться врачами для поездки в районы области и транспортировки пациентов. Это поможет снизить нагрузку на санитарный транспорт больницы и повысить качество медицинских услуг.