В Богучарово пруд покрылся грязной дурнопахнущей пеной

По словам местного жителя, загрязнение попало в водоем несколько дней назад.

В редакцию Myslo обратился житель поселка Октябрьский. Он сообщил, что часть одного из прудов в Богучарово покрылась грязно-серой пленкой, от которой пахнет канализацией. Вдобавок, вода в этом месте еще и приобрела зеленовато-бирюзовый оттенок.

«Вонь и пленка на озере. Там местные купаются, рыбу ловят. Вернее купались и ловили… «, — рассказал житель поселка.