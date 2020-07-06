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В Богучарово пруд покрылся грязной дурнопахнущей пеной

В Богучарово пруд покрылся грязной дурнопахнущей пеной

По словам местного жителя, загрязнение попало в водоем несколько дней назад.

В редакцию Myslo обратился житель поселка Октябрьский. Он сообщил, что часть одного из прудов в Богучарово покрылась грязно-серой пленкой, от которой пахнет канализацией. Вдобавок, вода в этом месте еще и приобрела зеленовато-бирюзовый оттенок.
 

«Вонь и пленка на озере. Там местные купаются, рыбу ловят. Вернее купались и ловили… «, — рассказал житель поселка.

 

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