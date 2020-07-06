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В Киреевском пруду нашли утопленника
Фото из архива Myslo.

В Киреевском пруду нашли утопленника

Предполагается, что мужчина утонул несколько дней назад.

Утром в минувшую субботу в пруду, который находится в микрорайоне Брусяновский в Киреевске, обнаружили труп неизвестного мужчины. При осмотре специалисты не выявили на его теле признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти.
 
Предполагается, что мужчина утонул во время купания и произошло это за несколько дней до того, как было обнаружено тело. На вид погибшему около 35-40 лет.
 
По факту происшествия региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:58 +3
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Место
Тульская областьКиреевск

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