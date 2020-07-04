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В Тульской области 68 новых случаев COVID-19 за сутки

В Тульской области 68 новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки коронавирус диагностировали у 6632 жителей России.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

34 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 986 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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