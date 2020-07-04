В июне туляки заплатили 6 млн рублей штрафов за нарушение мер безопасности во время пандемии

С 1 по 30 июня в суды Тульской области поступило 1841 дело об административных правонарушениях, связанных с нарушением установленного режима самоизоляции, невыполнением санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Из них 1613 дел было рассмотрено.

1602 человека были признаны виновными в совершении административных правонарушений. 1596 граждан получили административные штрафы, шести нарушителям вынесли предупреждение. Также была приостановлена деятельность двух организаций. Общая сумма штрафов составила 6 143 200 рублей. Всего с 1 апреля по 30 июня 2020 года в суды региона поступило 3881 дело о подобных административных нарушениях. Об этом сообщает Управление Судебного департамента. 2684 дела были рассмотрены. Общий размер штрафов составил 9 908 200 рублей.