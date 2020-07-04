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Скончались еще четыре жителя Тульской области с коронавирусом
Фото из архива Myslo.

Скончались еще четыре жителя Тульской области с коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой, Ясногорска и Куркинского района в возрасте от 59 до 90 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания. 

За всё время в регионе умерли 122 человек с коронавирусной инфекцией.

 
Сюжет: Коронавирус
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