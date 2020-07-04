Фото из архива Myslo.
Скончались еще четыре жителя Тульской области с коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой, Ясногорска и Куркинского района в возрасте от 59 до 90 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.
За всё время в регионе умерли 122 человек с коронавирусной инфекцией.
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