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В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 4 июля

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 4 июля

Публикуем актуальную информацию.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Статистика за всё время такова:

Детализация по населенным пунктам:

 

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