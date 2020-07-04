В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 4 июля
Публикуем актуальную информацию.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Статистика за всё время такова:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:47, 15 7721 1
сегодня, в 10:29, 33 5755 1
вчера, в 18:03, 161 15182 -3
вчера, в 15:20, 92 41168 -12
Другие статьи по темам
Место