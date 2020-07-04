В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 4 июля

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Статистика за всё время такова: Детализация по населенным пунктам: