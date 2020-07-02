В Туле выставка «Три эпохи Марка Шагала» продлена до 3 августа

Фото из архива Myslo

Тульский музей изобразительных искусств с 29 июня приглашает осмотреть выставку графики «Три эпохи Марка Шагала», которую торжественно открыли 30 января 2020 года.

Напомним, первоначально планировалось экспонировать работы до 22 марта 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса и мер профилактики уникальную выставку не смогли увидеть все желающие. Теперь она продлена до 3 августа.

Вы сможете увидеть иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Андре Мальро и Библии. «Мёртвые души» – самое начало творческого пути, первое сотрудничество с Амбруазом Волларом, известнейшим издателем и маршаном. Именно он во многом определил будущую популярность художника в европейском сообществе. Зрелый период расцвета творчества подарил яркие и лиричные иллюстрации к Библии.

И в музее напоминают, что вход разрешён индивидуальным посетителям до пяти человек и с индивидуальными средствами защиты – маски. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, в филиалах регулярно осуществляется дезинфекция.