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В Туле выставка «Три эпохи Марка Шагала» продлена до 3 августа
Фото из архива Myslo

В Туле выставка «Три эпохи Марка Шагала» продлена до 3 августа

После долгого перерыва филиалы «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» принимают первых гостей.

Тульский музей изобразительных искусств с 29 июня приглашает осмотреть выставку графики «Три эпохи Марка Шагала», которую торжественно открыли 30 января 2020 года. 

Напомним, первоначально планировалось экспонировать работы до 22 марта 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса и мер профилактики уникальную выставку не смогли увидеть все желающие. Теперь она продлена до 3 августа.

Вы сможете увидеть иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Андре Мальро и Библии. «Мёртвые души» – самое начало творческого пути, первое сотрудничество с Амбруазом Волларом, известнейшим издателем и маршаном. Именно он во многом определил будущую популярность художника в европейском сообществе. Зрелый период расцвета творчества подарил яркие и лиричные иллюстрации к Библии.

И в музее напоминают, что вход разрешён индивидуальным посетителям до пяти человек и с индивидуальными средствами защиты – маски. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, в филиалах регулярно осуществляется дезинфекция.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 21:38 +2
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