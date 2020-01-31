В Туле открылась выставка работ Марка Шагала из частной коллекции

Произведения прибыли в Тулу из галереи современного искусства PS Gallery, которая известна проектами высокой художественной ценности и сотрудничеством с Государственным Эрмитажем.

Экспозиция включает в себя работы из собственной коллекции галереи и личного собрания одного из самых известных российских коллекционеров Марка Башмакова.











Министр культуры Тульской области поздравила всех собравшихся с открытием выставки и подчеркнула, что музей обрёл новую жизнь и стал ярким явлением в палитре художественного творчества как в масштабах Тульской области, так и всей страны.







Павел Башмаков поблагодарил руководство музея за предоставленную возможность организовать проект в Туле и провел экскурсию по выставке.



Как рассказал Павел Башмаков, название «Три эпохи Марка Шагала» выставка получила не случайно. Он поведал, что работы рассказывают о трех важных периодах в жизни всемирно известного французского художника российского происхождения Марка Шагала.







Первый период называется «Мёртвые души». Это самое начало творческого пути, первое сотрудничество с одним из известнейших издателей Амбруазом Волларом, который определил популярность художника.







Зрелый период расцвета творчества Шагала подарил яркие и лиричные иллюстрации к Библии. А подготовка работ к литературному произведению такой знаковой политической фигуры, как Андре Мальро, – своего рода признание бесспорной величины Шагала со стороны Франции.







Выставка будет работать до 22 марта 2020 года.

Возрастная категория: 12+



Выставки PS Gallery включают подлинники произведений искусства, находящиеся в собственности галереи и Павла Башмакова, а также известнейшего российского коллекционера Марка Башмакова, на основе собрания которого регулярно проводятся выставки в главном музее страны — Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Марк Башмаков — математик, ученый-педагог, доктор физико-математических наук, профессор, член Российской академии образования, коллекционер. Один из самых известных в России коллекционеров произведений искусства парижской школы в жанре livre d’artiste (фр. «книга художника»). С 2015 года в Эрмитаже на постоянной основе проводятся выставки экспонатов из собрания Башмакова, а в феврале 2017-го музей с благодарностью принял 20 знаковых книг художника как дар коллекционера и включил их в свою постоянную экспозицию.

Павел Башмаков — коллекционер, куратор выставки «Шедевры мастеров парижской школы», владелец галереи современного искусства PS Gallery, организатор выставок искусства XX века.