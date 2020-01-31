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В Туле открылась выставка работ Марка Шагала из частной коллекции

В Туле открылась выставка работ Марка Шагала из частной коллекции

30 января в Тульском музее изобразительных искусств презентовали выставку графических работ «Три эпохи Марка Шагала».

Произведения прибыли в Тулу из галереи современного искусства PS Gallery, которая известна проектами высокой художественной ценности и сотрудничеством с Государственным Эрмитажем.

Экспозиция включает в себя работы из собственной коллекции галереи и личного собрания одного из самых известных российских коллекционеров Марка Башмакова.





Министр культуры Тульской области поздравила всех собравшихся с открытием выставки и подчеркнула, что музей обрёл новую жизнь и стал ярким явлением в палитре художественного творчества как в масштабах Тульской области, так и всей страны.



Павел Башмаков поблагодарил руководство музея за предоставленную возможность организовать проект в Туле и провел экскурсию по выставке.

Как рассказал Павел Башмаков, название «Три эпохи Марка Шагала» выставка получила не случайно. Он поведал, что работы рассказывают о трех важных периодах в жизни всемирно известного французского художника российского происхождения Марка Шагала.



Первый период называется «Мёртвые души». Это самое начало творческого пути, первое сотрудничество с одним из известнейших издателей Амбруазом Волларом, который определил популярность художника.



Зрелый период расцвета творчества Шагала подарил яркие и лиричные иллюстрации к Библии. А подготовка работ к литературному произведению такой знаковой политической фигуры, как Андре Мальро, – своего рода признание бесспорной величины Шагала со стороны Франции.



Выставка будет работать до 22 марта 2020 года.
Возрастная категория: 12+
 

 

Выставки PS Gallery включают подлинники произведений искусства, находящиеся в собственности галереи и Павла Башмакова, а также известнейшего российского коллекционера Марка Башмакова, на основе собрания которого регулярно проводятся выставки в главном музее страны — Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Марк Башмаков — математик, ученый-педагог, доктор физико-математических наук, профессор, член Российской академии образования, коллекционер. Один из самых известных в России коллекционеров произведений искусства парижской школы в жанре livre d’artiste (фр. «книга художника»). С 2015 года в Эрмитаже на постоянной основе проводятся выставки экспонатов из собрания Башмакова, а в феврале 2017-го музей с благодарностью принял 20 знаковых книг художника как дар коллекционера и включил их в свою постоянную экспозицию.

Павел Башмаков — коллекционер, куратор выставки «Шедевры мастеров парижской школы», владелец галереи современного искусства PS Gallery, организатор выставок искусства XX века.

Галерея
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 1
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 2
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 3
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 4
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 5
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 6
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 7
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 8
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 9
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 10
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 11
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 12
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 13
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 14
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 15
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 16
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 17
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 18
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 19
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 20
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 21
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 22
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 23
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 24
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 25
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 26
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 27
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 28
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 29
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 30
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 31
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 32
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 33
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 34
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 35
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 36
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 37
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 38
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 39
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 40
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 41
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 42
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 43
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 44
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 45
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 46
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 47
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 48
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 49
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 50
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 51
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 52
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 53
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 54
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 55
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 56
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 57
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 58
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 59
Открытие выставки работ Марка Шагала, Фото: 60
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