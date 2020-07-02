Фото из архива Myslo
Где в Туле не будет электричества 3 июля
В областной столице по ряду адресов будут проводиться плановые ремонтные работы на объектах электроснабжения.
В связи с ремонтом электросетевые компании запланировали отключения электроэнергии потребителям Тулы.
Будут затронуты следующие улицы и дома.
С 10.00 до 17.00:
- Венёвское ш., 4.
С 10.00 до 15.00:
- ул. Галкина, 3, 7;
- ул. Октябрьская, 3а;
- ул. Луначарского, 1.
С 10.00 до 16.00:
- ул. М. Горького, 45а, 37, 37а.
С 10.00 до 17.00:
- ул. Москвина, 1-37 (нечетн.), 2-24 (четн.);
- ул. Газовая, 33-47 (нечетн.);
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29;
- ул. Ивано Франко, 23-41 (нечетн.), 12-36 (четн.);
- ул. Ватутина, 24-42 (четн.), 23-41 (нечетн.);
- ул. Щепкина, 20-50 (четн.).
С 10.00 до 17.00 в поселке Октябрьском отключение затронет следующие улицы и дома:
- ул. Щедрина, 6-40 (четн.);
- ул. Чекалина, 4-18 (четн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечетн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (четн.).
С 10.00 до 17.00 в поселке Мясново отключат электроэнергию по следующим адресам:
- ул. Лихвинская, 4-34 (четн.);
- 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14;
- 9-й Лихвинский пр-зд, 16д, 20а, 18-28 (четн.), 28а;
- 1-й Лихвинский пр-зд, 30а, 8-48 (четн.), 3-33 (нечетн.);
- Новорабочий пр-зд 13-26, 40-50;
- 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечетн.), 22а;
- 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41, 41-а (нечетн.), 18, 22-42 (четн.);
- 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7;
- ул. Самарская, 14, 3а, 8, 10, 18, 22;
- ул. Невская, 10, 19, 11;
- ул. Михалковская, 1а, 2е, 7;
- ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечетн.), 10-60 (четн.), 26а, 29, 46а, 46б, 50а, 57а, 54а;
- ул. Вятская, 2, 4;
- Тверская, 2, 5, 6, 13;
- ул. Ярославского, 2а, 7, 15, 4-28 (четн.), 15-39 (нечетн.);
- ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20;
- ул. Казанская, 2;
- 6-й пр-зд, 19-40;
- 4-й Речной пр-зд, 1-10;
- 3-й Речной пр-зд, 1-11;
- ул. Речная, 11-16;
- 12-й пр-зд, 10-19;
- 11-й пр-зд, 24-40 (четн.), 21-37 (нечетн.);
- 8-й пр-зд, 27;
- 9-й пр-зд, 20-32 (четн.), 23-39 (нечетн.);
- 10-й пр-зд, 22-39.
Также 10.00 до 17.00 отключение затронет дома в центре города:
- ул. Пушкинская, 1-11 (нечетн.), 2-6 (четн.);
- ул. Жуковского, 29-47 (нечетн.), 40-54 (четн.), 40а;
- ул. Пирогова, 19-33 (нечетн.), 30-44 (четн.);
- ул. Гоголевская, 21.
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