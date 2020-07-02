Где в Туле не будет электричества 3 июля

Фото из архива Myslo

В областной столице по ряду адресов будут проводиться плановые ремонтные работы на объектах электроснабжения.

В связи с ремонтом электросетевые компании запланировали отключения электроэнергии потребителям Тулы.

Будут затронуты следующие улицы и дома.

С 10.00 до 17.00:

Венёвское ш., 4.

С 10.00 до 15.00:

ул. Галкина, 3, 7;

ул. Октябрьская, 3а;

ул. Луначарского, 1.

С 10.00 до 16.00:

ул. М. Горького, 45а, 37, 37а.

С 10.00 до 17.00:

ул. Москвина, 1-37 (нечетн.), 2-24 (четн.);

ул. Газовая, 33-47 (нечетн.);

пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29;

ул. Ивано Франко, 23-41 (нечетн.), 12-36 (четн.);

ул. Ватутина, 24-42 (четн.), 23-41 (нечетн.);

ул. Щепкина, 20-50 (четн.).

С 10.00 до 17.00 в поселке Октябрьском отключение затронет следующие улицы и дома:

ул. Щедрина, 6-40 (четн.);

ул. Чекалина, 4-18 (четн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечетн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (четн.).

С 10.00 до 17.00 в поселке Мясново отключат электроэнергию по следующим адресам:

ул. Лихвинская, 4-34 (четн.);

5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14;

9-й Лихвинский пр-зд, 16д, 20а, 18-28 (четн.), 28а;

1-й Лихвинский пр-зд, 30а, 8-48 (четн.), 3-33 (нечетн.);

Новорабочий пр-зд 13-26, 40-50;

2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечетн.), 22а;

3-й Лихвинский пр-зд, 17-41, 41-а (нечетн.), 18, 22-42 (четн.);

4-й Лихвинский пр-зд, 2-7;

ул. Самарская, 14, 3а, 8, 10, 18, 22;

ул. Невская, 10, 19, 11;

ул. Михалковская, 1а, 2е, 7;

ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечетн.), 10-60 (четн.), 26а, 29, 46а, 46б, 50а, 57а, 54а;

ул. Вятская, 2, 4;

Тверская, 2, 5, 6, 13;

ул. Ярославского, 2а, 7, 15, 4-28 (четн.), 15-39 (нечетн.);

ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20;

ул. Казанская, 2;

6-й пр-зд, 19-40;

4-й Речной пр-зд, 1-10;

3-й Речной пр-зд, 1-11;

ул. Речная, 11-16;

12-й пр-зд, 10-19;

11-й пр-зд, 24-40 (четн.), 21-37 (нечетн.);

8-й пр-зд, 27;

9-й пр-зд, 20-32 (четн.), 23-39 (нечетн.);

10-й пр-зд, 22-39.

Также 10.00 до 17.00 отключение затронет дома в центре города: