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Как будет работать Ясная Поляна с 3 июля

Как будет работать Ясная Поляна с 3 июля

Музейные здания, конюшня, кузня, экскурсии: что и как можно посетить.

Музейные здания — Дом Толстого и Флигель Кузминских — с 3 июля можно посетить самостоятельно, без экскурсовода. Вход в музейные здания ограничен; одновременно в здании может находиться не более 10 человек. Стоимость билетов на осмотр двух зданий — 300 рублей, на осмотр Дома Толстого — 250 рублей, на осмотр Флигеля Кузминских — 150 рублей. Билеты приобретаются в кассе музея. Здания открыты со вторника по воскресенье, в будние дни – с 9.30 до 16.30, в выходные — с 10.30 до 17.30.

С 3 июля возобновляет свою работу конюшня. Прогулки в седле и экипаже проводятся со вторника по пятницу с 10.00 до 16.00, в субботу и воскресенье — с 11.00 до 17.00 (в зависимости от погодных условий).

По выходным в Кузне мастера народного творчества проводят мастер-классы. Время проведения — с 10.00 до 17.00.

С 3 июля свою работу возобновляют и филиалы музея. В усадьбах Никольское-Вяземское и Пирогово, в Крапивенском краеведческом музее, а также в музейных комплексах на станциях Козлова Засека и Щекино экскурсии будут проводиться для групп не более 5 человек. Билеты приобретаются на месте.

При посещении зданий, а также во время проведения экскурсий по заповеднику необходимо соблюдение «масочного режима» и социальной дистанции.

Билеты на прогулку по заповеднику можно приобрести в кассе музея и терминале у входа (терминал принимает оплату только наличными без сдачи), а также онлайн. Вход на территорию заповедника возможен до 20.00.

При желании можно воспользоваться аудиогидом по центральной части заповедника.

Если вы забыли маску, то можете ее приобрести в книжном киоске (у входа в музей).

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