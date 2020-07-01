Завершается викторина «Наша Конституция»

По итогам шести дней общее число участников викторины превысило 320 тысяч человек.

Сегодня финальный день викторины, которая проходит в области с 25 июня. До 20.00 можно ответить на вопросы об истории российской Конституции и опустить анкету в брендированный ящик в пункте приема анкет, расположенном рядом с участком для голосования.

Анкеты с правильными ответами на все вопросы примут участие в распределении подарков. Уже завтра станут известны имена победителей: члены оргкомитета в режиме онлайн распределят среди знатоков более полутора тысяч подарков — смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, телевизоры, 10 машин и квартиру в новостройке Тулы.

По итогам шести дней общее число участников викторины превысило 320 тысяч человек. В пятерке лидеров — Тепло-Огаревский, Чернский, Суворовский районы, Ефремов и Новомосковск.

Принять участие в викторине может каждый житель области, которому исполнилось 18 лет. Те, кто не получил анкету участника по месту работы или по месту жительства, может взять ее в пунктах приема анкет рядом с помещениями участков для голосования.

Провести в дни Общероссийского голосования викторину «Наша Конституция» предложили члены Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области». СМО выступил организатором интеллектуального конкурса, главная цель которого — привлечь внимание жителей региона к истории конституционного права в России и содержанию Основного закона страны.

Подробная информация о викторине размещена и на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» и в группе «Наша Конституция» «ВКонтакте».