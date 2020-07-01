К 15.00 в Тульской области проголосовали более 800 тысяч жителей

Наиболее активно голосуют в Каменском районе (80,31%).

Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Тульской области на 15.00 составила 68,52%. Проголосовало 800 926 жителей.

Наиболее активно голосуют в Каменском районе (80,31%). Минимальная явка по области — в Ефремовском районе (55,17%). Все районы региона преодолели порог по явке в 55%.

В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

Зареченский район — 67,05%

Привокзальный район — 66,74%

Пролетарский район — 65,86%

Советский район — 59,03%

Центральный район — 58,96%

В сельских территориях Большой Тулы — 67,88%.