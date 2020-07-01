К 15.00 в Тульской области проголосовали более 800 тысяч жителей
Наиболее активно голосуют в Каменском районе (80,31%).
Явка избирателей на голосовании по поправкам
Наиболее активно голосуют в Каменском районе (80,31%). Минимальная явка по области — в Ефремовском районе (55,17%). Все районы региона преодолели порог по явке в 55%.
В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:
- Зареченский район — 67,05%
- Привокзальный район — 66,74%
- Пролетарский район — 65,86%
- Советский район — 59,03%
- Центральный район — 58,96%
В сельских территориях Большой Тулы — 67,88%.
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