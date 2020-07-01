Фото из архива Myslo.
В южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Это связано с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.
Ранее сообщалось, что «Тулагорводоканал» проведет профилактические работы 2 июля. Однако, по предварительным данным, их перенесли на 8 июля.
В этот день с 8.00 пониженное давление воды ожидается:
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- в д. Гостеевка,
- на Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,
- деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
Воды не будет в следующих поселках:
- Косая Гора,
- Менделеевский,
- Басово-Прудный,
- Старо-Басово,
- п. Скуратовский,
- д. Барыково,
- д. Алексеевка,
- д. Ямны,
- воинский городок Берники,
- д. Селиховое,
- д. Площанки,
- д. Помогалово.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
UDP. В новости изменена дата профилактических работ.
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