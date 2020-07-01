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В южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Фото из архива Myslo.

В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Это связано с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.

Ранее сообщалось, что «Тулагорводоканал» проведет профилактические работы 2 июля. Однако, по предварительным данным, их перенесли на 8 июля.  

В этот день с 8.00 пониженное давление воды ожидается:

 
  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • в д. Гостеевка,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,
  • деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Воды не будет в следующих поселках:

  • Косая Гора,
  • Менделеевский,
  • Басово-Прудный,
  • Старо-Басово,
  • п. Скуратовский,
  • д. Барыково,
  • д. Алексеевка,
  • д. Ямны,
  • воинский городок Берники,
  • д. Селиховое,
  • д. Площанки,
  • д. Помогалово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

UDP. В новости изменена дата профилактических работ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:20 +1
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