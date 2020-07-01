В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Фото из архива Myslo.

Это связано с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.

Ранее сообщалось, что «Тулагорводоканал» проведет профилактические работы 2 июля. Однако, по предварительным данным, их перенесли на 8 июля.

В этот день с 8.00 пониженное давление воды ожидается:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,

деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Воды не будет в следующих поселках:

Косая Гора,

Менделеевский,

Басово-Прудный,

Старо-Басово,

п. Скуратовский,

д. Барыково,

д. Алексеевка,

д. Ямны,

воинский городок Берники,

д. Селиховое,

д. Площанки,

д. Помогалово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

UDP. В новости изменена дата профилактических работ.