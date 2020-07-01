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В Тульской области скончались еще четверо пациентов с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области скончались еще четверо пациентов с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Заокского района, Ефремова и Алексина в возрасте от 42 лет до 91 года. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

За всё время в Тульской области умерли 111 человек с коронавирусом.

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