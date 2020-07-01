В Тульской области скончались еще четверо пациентов с COVID-19

Фото из архива Myslo.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Заокского района, Ефремова и Алексина в возрасте от 42 лет до 91 года. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

За всё время в Тульской области умерли 111 человек с коронавирусом.