В Тульской области за сутки 76 случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За всё время COVID-19 заразились 6762 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

151 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19.

За сутки в России выявлено 6556 новых случаев коронавируса, зафиксировано 216 летальных исходов, выздоровел 10281 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 654 405 случаев коронавируса, 9 536 летальных исходов. Выздоровели 422 931 человек.