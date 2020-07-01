Конституция 2020: Более 8 тысяч жителей Тульской области голосуют впервые
В регионе продолжается общероссийское голосование.
Для 8892 жителей Тульской области общероссийское голосование по поправкам
1 июля Елизавета приняла впервые в жизни участие в голосовании. К волеизъявлению девушка отнеслась ответственно, заранее ознакомившись с предлагаемыми изменениями
Елизавету тепло встретили на избирательном участке № 1901, находящемся в её родной школе. На входе выдали перчатки, маску, авторучку, продезинфицировали руки и обувь, измерили температуру бесконтактным термометром. В зале для голосования девушке торжественно вручили буклет, бюллетень и памятный сувенир, а после того, как был сделан выбор и бюллетень опущен в урну для голосования, все находящиеся на участке дружно поаплодировали дебютанту.
В Тульской области уделяется большое внимание работе с молодежью. При избиркоме с марта этого года работает молодежная избирательная комиссия. В ее состав по итогам конкурсного отбора вошли 14 ребят в возрасте от 17 до 22 лет. В единый день голосования многие из них задействованы в работе участковых и территориальных комиссий.