Туляков приглашают поучаствовать в акции «Суббота донора»
Донором может стать человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний.
4 июля в Туле и Новомосковске пройдет «Суббота донора». В рамках этой акции сдать кровь смогут те, у кого нет возможности сделать это в будни. Принять в ней участие можно, записавшись по телефону 31−18−58 или в группе «ВКонтакте».
Донором может стать человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в Туле или области.
Сдать кровь можно:
- в Туле: ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.00,
- в Новомосковске: ул. Чапаева, д. 12-а, с 8.00 до 10.00.
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