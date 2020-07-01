новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают поучаствовать в акции «Суббота донора»

Туляков приглашают поучаствовать в акции «Суббота донора»

Донором может стать человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний.

4 июля в Туле и Новомосковске пройдет «Суббота донора». В рамках этой акции сдать кровь смогут те, у кого нет возможности сделать это в будни. Принять в ней участие можно, записавшись по телефону 31−18−58 или в группе «ВКонтакте».

Донором может стать человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в Туле или области.

Сдать кровь можно:

  • в Туле: ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.00,
  • в Новомосковске: ул. Чапаева, д. 12-а, с 8.00 до 10.00.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:05 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаНовомосковск
Прочее
суббота донораакциядонор крови

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Явка на 18.00 в Тульской области - 70,9%
Явка на 18.00 в Тульской области - 70,9%
Конституция 2020: Более 8 тысяч жителей Тульской области голосуют впервые
Конституция 2020: Более 8 тысяч жителей Тульской области голосуют впервые
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.