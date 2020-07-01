Туляков приглашают поучаствовать в акции «Суббота донора»

Донором может стать человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний.

4 июля в Туле и Новомосковске пройдет «Суббота донора». В рамках этой акции сдать кровь смогут те, у кого нет возможности сделать это в будни. Принять в ней участие можно, записавшись по телефону 31−18−58 или в группе «ВКонтакте».

Донором может стать человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в Туле или области.

Сдать кровь можно: