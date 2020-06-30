В каких городах Тульской области зарегистрирован коронавирус: карта на 30 июня
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области подтвердились 73 новых случая коронавируса — у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Полную статистику за всё время смотрите на картинке:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:35, 14 4220 0
сегодня, в 10:29, 7 2658 0
Глава Роспотребнадзора: Значительная часть жителей Тульской области выработала иммунитет к коронавирусу
вчера, в 22:36, 91 9534 -12
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