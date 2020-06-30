В каких городах Тульской области зарегистрирован коронавирус: карта на 30 июня

За сутки в Тульской области подтвердились 73 новых случая коронавируса — у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Полную статистику за всё время смотрите на картинке:

Детализация по населенным пунктам: