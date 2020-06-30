С 1 июля в Центральном и Комсомольском парках Тулы начнут работу аттракционы

Фото "Тульских парков" и ГУ МЧС России по Тульской области.

С 1 июля в Центральном и Комсомольском парках Тулы начнут работу 42 аттракциона. Это стало возможным после снятия ряда ограничительных мер в регионе.

Накануне военнослужащие Тульского спасательного центра продезинфицировали все аттракционы специальным раствором.

Обратите внимание, что теперь изменились правила посещения аттракционов. Рассказываем, как теперь всё будет устроено:

перед кассами и подходам к местам входа на аттракцион нанесена разметка: соблюдайте дистанцию!

посетителей рассадят на аттракционах с соблюдением мер дистанцирования,

время катания посетителей станет ограниченным — четко обозначенная продолжительность катания на каждом аттракционе от 3 до 10 минут,

обслуживающий персонал обязан использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки),

после каждого заезда будут обрабатывать контактные поверхности, соприкасающиеся с пассажирами.

Посетителям будет доступен бесконтактный способ оплаты услуг, в том числе появится платежно-пропускная карточная система (здесь речь идет только о Центральном парке).