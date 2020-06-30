Фотография из сообщества Тульского музейного объединения в «ВКонтакте»
В Туле и области после карантина открылись музеи
Филиалы Тульского музейного объединения возобновляют свою работу.
С 29 июня открыты музеи:
- музей «Тульские самовары»
- мемориальный музей Н. И. Белобородова
- музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева
- музей «Спасское» имени В.А. Стародубцева
- историко-культурный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Бежин луг»
Несмотря на возобновление работы культурных учреждений, не стоит забывать о мерах предосторожности: дистанция в 1.5 метра и индивидуальные средства защиты (маски). Разрешено посещение индивидуальным посетителям или в составе группы до пяти человек.
Также свою работу с 27 июня уже возобновили:
- музей «Тульский кремль»,
- Историко-мемориальный музей Демидовых,
- Тульский военно-исторический музей,
- Дом-музей В.В. Вересаева,
- Богородицкий дворец-музей и парк,
- Тульский музей изобразительных искусств,
- Музей П.Н. Крылова,
- Выставочный зал.
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