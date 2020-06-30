В Туле и области после карантина открылись музеи

Фотография из сообщества Тульского музейного объединения в «ВКонтакте»

С 29 июня открыты музеи:

музей «Тульские самовары»

мемориальный музей Н. И. Белобородова

музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева

музей «Спасское» имени В.А. Стародубцева

историко-культурный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Бежин луг»

Несмотря на возобновление работы культурных учреждений, не стоит забывать о мерах предосторожности: дистанция в 1.5 метра и индивидуальные средства защиты (маски). Разрешено посещение индивидуальным посетителям или в составе группы до пяти человек.

Также свою работу с 27 июня уже возобновили: