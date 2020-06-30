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В Туле и области после карантина открылись музеи
Фотография из сообщества Тульского музейного объединения в «ВКонтакте»

В Туле и области после карантина открылись музеи

Филиалы Тульского музейного объединения возобновляют свою работу.

С 29 июня открыты музеи:

  • музей «Тульские самовары»
  • мемориальный музей Н. И. Белобородова
  • музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева
  • музей «Спасское» имени В.А. Стародубцева
  • историко-культурный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Бежин луг»

Несмотря на возобновление работы культурных учреждений, не стоит забывать о мерах предосторожности: дистанция в 1.5 метра и индивидуальные средства защиты (маски). Разрешено посещение индивидуальным посетителям или в составе группы до пяти человек.

Также свою работу с 27 июня уже возобновили:

  • музей «Тульский кремль»,
  • Историко-мемориальный музей Демидовых,
  • Тульский военно-исторический музей,
  • Дом-музей В.В. Вересаева,
  • Богородицкий дворец-музей и парк,
  • Тульский музей изобразительных искусств,
  • Музей П.Н. Крылова,
  • Выставочный зал.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:36 +2
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