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В Тульской области сняли ряд коронавирусных ограничений: открыты фитнес-клубы, бани, сауны и гостиницы

В Тульской области сняли ряд коронавирусных ограничений: открыты фитнес-клубы, бани, сауны и гостиницы

В ЗАГСах возможно проведение торжественных церемоний бракосочетания.

29 июня губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Действие ряда принятых ограничений продлено по 3 июля.

Вместе с тем с 29 июня откроются библиотеки, музеи, музеи-заповедники, аттракционы, зоопарки, непродовольственные рынки и ярмарки. Увеличена до 800 кв. метров площадь магазинов и торговых центров, которым разрешено работать.

Возобновится деятельность спортивных учреждений,
спортивно-оздоровительных и фитнес-клубов, бань и саун.

Гостиницы снова смогут принимать гостей.

Учреждения допобразования могут проводить мероприятия на открытом воздухе.

Допускаются выезды за пределы региона организованных детских групп.

В ЗАГСах возможно проведение торжественных церемоний бракосочетания.

В то же время этим летом не будут работать школьные лагеря, а также отменены заезды в загородные детские лагеря региона, кроме лагерей по типу «мать и дитя».

Осуществление деятельности будет возможно только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора. Несоблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями санитарных требований и рекомендаций является основанием для приостановления их деятельности в соответствии с действующим законодательством.

С полным текстом изменений в указ можно ознакомиться по ссылке.

Сюжет: Коронавирус
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