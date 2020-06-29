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В Туле на ул. Плеханова разогнали уличных торговцев
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ул. Плеханова разогнали уличных торговцев

Сегодня, 29 июня, городская администрация провела рейд.

По итогам рейда составлено 23 протокола об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах. Уличным торговцам пришлось убрать всю продукцию с улицы.

– В таких случаях, как правило, продукция разложена на коробках и ящиках на земле. На товар летит пыль, сертификаты на продукцию отсутствуют, как и весовой контроль, а после себя торговцы оставляют мусор, — отметили в пресс-службе администрации Тулы.

Территорию, где находилась продукция, при помощи спецтехники обработали дезинфицирующим раствором.
 

По словам главы Пролетарского округа Сергея Шестакова, с начала года на таких торговцев составлено 132 протокола.

 

Согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц — от 7000 до 70000 рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:02 +3
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