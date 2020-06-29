В Туле на ул. Плеханова разогнали уличных торговцев

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По итогам рейда составлено 23 протокола об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах. Уличным торговцам пришлось убрать всю продукцию с улицы.

– В таких случаях, как правило, продукция разложена на коробках и ящиках на земле. На товар летит пыль, сертификаты на продукцию отсутствуют, как и весовой контроль, а после себя торговцы оставляют мусор, — отметили в пресс-службе администрации Тулы.

Территорию, где находилась продукция, при помощи спецтехники обработали дезинфицирующим раствором.

По словам главы Пролетарского округа Сергея Шестакова, с начала года на таких торговцев составлено 132 протокола.